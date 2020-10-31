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Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İZMİR HABERLERİ  | 31.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, teknik ve idari kadro için dün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan Kovid-19 testlerinin ardından bir oyuncunun testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Oyuncunun Türk Telekom karşılaşmasının kafilesinden çıkarıldığı ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Pınar Karşıyaka, ligin 6. haftasında yarın deplasmanda Türk Telekom'la karşılaşacak.

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