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Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca 3 yıl daha takımın başında yer alacak

11.06.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca 3 yıl daha takımın başında yer alacak

İZMİR (AA) - Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, erkek basketbol takımı başantrenörleri Ufuk Sarıca'nın 3 yıl daha takımın başında yer alacağını bildirdi.

Büyükkarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Aksini iddia edenlere kötü, camiamıza iyi bir haberim var; 3 yıl daha bizimle." ifadelerini kullandı.

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