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Pınar Karşıyakalı Yunus Sonsırma'dan "evde kal" çağrısı

İZMİR HABERLERİ  | 27.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

Pınar Karşıyakalı Yunus Sonsırma'dan "evde kal" çağrısı

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyakalı basketbolcu Yunus Sonsırma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

Yunus Sonsırma, takımın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımında, Türkiye'nin dünya ile Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini belirterek, "Bu salgına karşı yapabileceğimiz en etkili şey evde kalmak. Lütfen sen de sevdiklerin ve kendin için evde kal. Basketbol dolu günlerde görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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Basketbol ING Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka

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