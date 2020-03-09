Pınar Türenç: “Medyadaki haber dilinin değişmesi gerekiyor”

Türkiye Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, medyadaki eril bakış açısı ve dilin ortadan kaldırılması için topluma çağrı yaparak, “Medyadaki haber dilinin değişmesi gerekiyor. Bunu hep beraber değiştireceğiz. Biz gazeteci kadınlar da bunu yapmak için mücadele veriyoruz ama yurttaşlardan da bunun takibini sağlamalarını istiyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Mersin Kent Konseyi Kadın ve Siyaset Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in konuşmacı olarak katıldığı “Medyada Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil” konferansı düzenlendi. Konferansta, medyadaki cinsiyetçi dilinin toplumdaki yansımaları ele alındı.

“Sadece kadınlar değil, tüm insanlık bunun değerini anlayacaktır”

Konferans öncesi konuşan Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, 8 Mart’ın tarihte büyük anlamlar taşıdığını belirtti. Eşit ve eşitlikçi söylemlerin ötesinde, kadınların tüm uygulamalarla eşit kılınması uğruna mücadelenin sürdürüldüğünü ifade eden Burakgazi, “Öncelikle kadın için eril dilden vazgeçilerek ‘cinsel obje’ olarak nitelendirilmeye son verildiğinde, bugünün gerçek önem ve anlamı ortaya çıkacaktır ve sadece kadınlar değil, tüm insanlık bunun değerini anlayacaktır” dedi.