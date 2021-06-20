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Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi anıldı

20.06.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi anıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kişi için anma programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, 34 yıl önce Pınarcık'ta büyük bir katliamın yapıldığını hatırlattı.

Terör örgütünün kundaktaki bebekten yaşlısına kadar vatandaşları katlettiğini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Hakikaten çok büyük bir acı. Terör örgütünün amacı, memlekete fesadı koymak, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak. Çok şükür 35, 40 yıldan beri bu beraberliğimizin geçtikçe güçlendiğini görüyorum. Bugün ay yıldızlı bayrağımız burada dalgalanıyorsa, Kur'an'ımız okunuyorsa, ezanlarımız eğer beş vakit minarelerimizden sesleniyorsa demek ki bu memlekete birlik ve beraberliği çok güzel sağlamışız. İnşallah bundan sonra yapacağımız şey Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu birlik ve beraberliği gittikçe güçlendirecek bu ülkeyi daha müreffeh bir ülke haline getirmektir."

Demirtaş, Batı'nın terör örgütü PKK'nın saldırıları karşısında sessiz kaldığına dikkati çekerek, "Kulakları duymayan, gözleri görmeyen bir Batı ile karşı karşıyayız. Ancak bizim içimizde birlik ve beraberlik olduğu müddetçe tüm dünya üzerimize gelse de bu ülkede bu toprakları hür ve bağımsız kullanacağımızı, burada yaşayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Pınarcık halkına başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Çok büyük bir acı yaşanmış. Bizler bugün 34 yıl önceki bu acıyı aynı şekilde yaşıyoruz. Biz hep yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve beraberindekiler şehitlikteki mezarlara karanfil bırakıp dua etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İlçe Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Şehitleri Dernek Başkanı Hatice Kandemir, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Vali Demirtaş, şehit yakınlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

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