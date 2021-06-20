Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi anıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kişi için anma programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, 34 yıl önce Pınarcık'ta büyük bir katliamın yapıldığını hatırlattı.

Terör örgütünün kundaktaki bebekten yaşlısına kadar vatandaşları katlettiğini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Hakikaten çok büyük bir acı. Terör örgütünün amacı, memlekete fesadı koymak, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak. Çok şükür 35, 40 yıldan beri bu beraberliğimizin geçtikçe güçlendiğini görüyorum. Bugün ay yıldızlı bayrağımız burada dalgalanıyorsa, Kur'an'ımız okunuyorsa, ezanlarımız eğer beş vakit minarelerimizden sesleniyorsa demek ki bu memlekete birlik ve beraberliği çok güzel sağlamışız. İnşallah bundan sonra yapacağımız şey Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu birlik ve beraberliği gittikçe güçlendirecek bu ülkeyi daha müreffeh bir ülke haline getirmektir."