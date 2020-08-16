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Pınarhisar’da ayçiçeği hasadı başladı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 16.08.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre toplam 67 bin 624 dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeği hasadının başladığı bildirildi.Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Pınarhisar ilçesinde 2020 yılı Çiftçi Kalıt Sistemi verilerine göre 67 bin 624 dekar alanda ayçiçeği ekilişi yapıldı.

Pınarhisar’da ayçiçeği hasadı başladı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre toplam 67 bin 624 dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeği hasadının başladığı bildirildi.
Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Pınarhisar ilçesinde 2020 yılı Çiftçi Kalıt Sistemi verilerine göre 67 bin 624 dekar alanda ayçiçeği ekilişi yapıldı. Ekili ayçiçeği hasat olgunluğuna erişmiş, herhangi bir hastalık ve zararlı etkisi görülmemiştir. Hasat olgunluğuna gelmiş olan ayçiçeği hasat kontrolleri, Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Süleyman Korkut ve ilçe personelleri tarafından yapılmaya başlanmıştır. Hem teknik personelimizin hemde üreticilerimizin 2020 yılı ayçiçeği verimi konusunda iyi bir hasat dönemi beklediklerini vurgulamaktadırlar. Hasat kontrol çalışmalarımız hem kontrol hem de üreticilerimize teknik destekle devam edecektir" denildi.

Pınarhisar’da ayçiçeği hasadı başladı

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