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Pınarkent’te beton kilit parke döşeme çalışmaları başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.Şimdiye kadar 6 mahallede çalışmaları tamamlayan Pamukkale Belediyesi, Pınarkent’te de çalışmalara başladı.

Pamukkale Belediyesi 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.
Şimdiye kadar 6 mahallede çalışmaları tamamlayan Pamukkale Belediyesi, Pınarkent’te de çalışmalara başladı. Çalışmalar hakkında konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale’mizin her mahallesini yapacağımız çalışmalarla daha güzel hale getireceğiz” dedi.
Pamukkale Belediyesi, 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar ve Eldenizli mahallelerinde çalışmaları tamamlayarak yolları vatandaşın kullanımına sunan Pamukkale Belediyesi, yaklaşık 7 bin nüfusu bulunan Pınarkent’te kilit parke taşı döşeme işlemine başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pınarkent’teki çalışmaları yerinde inceledi ve çalışmanın detayları hakkında bilgi aldı.
“Tek derdimiz Pamukkale’nin daha güzel olması”
İlçenin 61 mahallesine de öncelikli hangi hizmet gerekiyorsa yapıldığını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemizin 23 mahallesinde beton kilit parke taşı ihtiyacı vardı. Biz de bu konuda gerekli işlemleri yaparak yılsonuna kadar 23 mahallemizi beton kilit parke taşı ile güzelleştirmek için çalışmalara başladık. Bu güne kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar ve Eldenizli mahallelerimizi yeni görünümüne kavuşturduk. Şimdi de Pınarkent mahallemizde beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarımıza başladık. Geriye kalan diğer mahallelerimizde de çalışmalarımızı kademeli bir şekilde yılsonuna kadar bitireceğiz. Bizim yaptığımız tüm çalışmalar Pamukkale’de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğunu sağlamak için. Tek derdimiz ise Pamukkale’nin daha güzel olmasını temin etmek. Sevgi, emek ve güvenle yaptığımız çalışmalarımız aralıksız devam edecek” diye konuştu.

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