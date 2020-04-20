YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Pirelli Türkiye'den koronavirüsle mücadeleye lastik bağışıyla destek

Pirelli Türkiye'den koronavirüsle mücadeleye lastik bağışıyla destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.04.2020 21:27 | Son Güncelleme

Pirelli Türkiye'den koronavirüsle mücadeleye lastik bağışıyla destek

KOCAELİ (AA) - Pirelli Türkiye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadeleye, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'deki ambulanslar için lastik bağışlayarak katkı sundu.

Lastik üreticisi firmadan yapılan yazılı açıklamada, Ankara, İstanbul ve Kocaeli İl Sağlık müdürlükleri ile irtibata geçilerek devlet hastaneleri bünyesindeki ambulansların lastik ihtiyacının karşılanmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Pirelli Türkiye olarak, bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma ile atlatabileceğimize inanıyor ve sağlık çalışanlarımızın bu zorlu mücadelesine lastik bağışlayarak katkı sunuyoruz. Bu üzücü süreci bir an önce atlatmak dileğiyle canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
Anahtar Kelimeler:
sağlık çalışanlarına destek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Yüksekova’da sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor

Yüksekova’da sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Sinop'ta tabancayla eşini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Sinop'ta tabancayla eşini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:34
Sabah
06:07
Öğle
13:04
İkindi
16:50
Akşam
19:52
Yatsı
21:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Büyük Eczanesi
Golcuk
Sahil Eczanesi
Karamursel
Cankatar Eczanesi
Darica
Gebeş Eczanesi
Kandira
Deniz Eczanesi
Golcuk
Ertuğrul Eczanesi
Izmit
Hayal Eczanesi
Basiskele
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit’te 65 yaş üstü emeklinin maaşı kapısına geliyor

İzmit’te 65 yaş üstü emeklinin maaşı kapısına geliyor

Deniz Hava Kuvvetlerinin 'gözcüleri' Tanıtıldı

Deniz Hava Kuvvetlerinin 'gözcüleri' Tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.