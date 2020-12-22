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Pişi yapmak için aldığı hamurdan kıl yumağı çıktı

BİLECİK HABERLERİ  | 22.12.2020 13:27 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşanan bir olay, vatandaşın en temel besin kaynağı olan ekmeğin üretildiği fırınlardaki hijyen ve dikkatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.Edinilen bilgiye göre, öğle yemeği için canı pişi isteyen bir vatandaş, hamur almak için kendisine en yakın fırının yolunu tuttu.

Pişi yapmak için aldığı hamurdan kıl yumağı çıktı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşanan bir olay, vatandaşın en temel besin kaynağı olan ekmeğin üretildiği fırınlardaki hijyen ve dikkatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Edinilen bilgiye göre, öğle yemeği için canı pişi isteyen bir vatandaş, hamur almak için kendisine en yakın fırının yolunu tuttu. Buradan bir miktar hamur alarak eve gelen vatandaş pişi için hamuru parçalara ayırırken hamurun içinden çıkan kıl yumağı karşısında şaşkına döndü. Aldığı hamuru kıl yumağı ile birlikte fırına götüren vatandaş, yetkililerinden şikayetçi oldu. Bu talihsiz olayı yaşayan vatandaş, en temel besin kaynağı olan ekmeğin üretildiği fırın çalışanlarının hijyen ve temizlik konusunda daha fazla eğitilmeleri gerektiğini savundu. İsmini açıklamak istemeyen mağdur vatandaş, ”En temel besin kaynağımız olan ekmeğin üretildiği yerlerde yaşadığımız bu olaylar bizleri derinden üzüyor. Eğer ben bu hamuru almasaydım hayvan kılına da benzeyen bu kıl yumağı başka bir vatandaşımızın ekmeğinin içinde çıkacaktı. Böyle bir sorumsuzluk olmaz. Hijyenin en üst düzeyde olması gereken fırınlarda çalışanların temizlik konusunda eğitilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu hususta yetkili birimlerce denetimlerin arttırılması yaptırım ve cezaların caydırıcı hale getirilerek insan sağlığı ile oynanmasına müsaade edilmemesini istiyorum” dedi.

Pişi yapmak için aldığı hamurdan kıl yumağı çıktı

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