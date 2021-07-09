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Pişman oldu! Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan evinden şikayetçi: "Hayvanat bahçesi..."

09.07.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Bu kez de evinin dekorasyonuyla ilgili pişmanlıklarını paylaştı.

Pişman oldu! Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan evinden şikayetçi: "Hayvanat bahçesi..."

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, yıllar boyunca İstanbul'un en önemli tiyatro topluluklarıyla sahneye çıktı ve ödüller kazandı. Ama asıl parlayışı sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolar sayesinde oldu. Enis Arıkan o kadar komikti ki, çoğu insan onun bir oyuncu olduğunun farkına varmadı. Oyunculuk yeteneğini esprili kişiliği ve show yetenekleriyle birleştiren Enis Arıkan, kısa sürede bütün komedi projelerinin aranan ismi oldu ve kendi talk show programını sunmaya başladı.

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Ama izleyicilere başka bir yönünü de göstermek istediği için yıllar sonra bir dram projesinde rol almaya karar verdi. Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen yapımlarından "Camdaki Kız" dizisi sayesinde oyunculuk yeteneğini tekrar gözler önüne serdi. Ama komik tarafını sosyal medyada göstermekten de geri durmadı. Son olarak, yazlığının dekorasyonuyla dalga geçerek takipçilerini çok güldürdü.

"Hayvanat bahçesi gibi"

Enis Arıkan

Yazlığını hayvan temasıyla, özellikle de papağanlı eşyalarla döşediğini fark eden ünlü oyuncu, "Yazlığımı full papağanlı objelerle donatmışım. Niye acaba?" diye sordu.

Enis Arıkan

"Sinirim bozuldu. Darıca Hayvanat Bahçesi gibi bir ev." diyen ünlü oyuncu, takipçilerini çok güldürdü.


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Anahtar Kelimeler:
Enis Arıkan Camdaki Kız dizisi
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