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Pişmaniyeciler Meydanı 29 Ekim’de tamamlanacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.10.2020 13:03 | Son Güncelleme

İzmit’in sembolü Pişmaniye için yapılan meydanda inceleme gerçekleştiren Başkan Büyükakın, çalışmaların 29 Ekim tarihine kadar bitirileceğini açıkladı.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

İzmit’in sembolü Pişmaniye için yapılan meydanda inceleme gerçekleştiren Başkan Büyükakın, çalışmaların 29 Ekim tarihine kadar bitirileceğini açıkladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, İzmit’in sembolü niteliğindeki Pişmaniye için kentin merkezine inşa edilen Pişmaniyeciler Meydanında inceleme gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan ve teknik personellerinde yer aldığı incelemede, Pişmaniyeciler Meydanın tüm detaylarını yerinde gören Başkan Büyükakın, bölge esnafını da ziyaret etti.
Esnafla hasbihal eden ve bereketli işler dileyen Başkan Büyükakın, İzmit Halkevi’nde yer alan Pişmaniyeciler Meydanın 29 Ekim’e kadar tüm yapım çalışmalarının tamamlanacağını açıkladı. İzmit Halkevi mevkiindeki Pişmaniyeciler Meydanı, bölge esnafının da beğenisini kazandı. Projeden dolayı çok memnun olduklarını, hızlı bir yapım çalışmasının gerçekleştirildiğini dile getiren esnaflar, Başkan Büyükakın’a çay ikram ederek teşekkür ettiler.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Pişmaniyeciler Meydanı ile İzmit, yeni ve modern bir meydana da kavuşmuş olacak. 2 bin 950 metrekare alanı kapsayan proje kapsamında pişmaniyeci esnafı modern bir meydanda satışlarını yapabilecek hem de vatandaşlar bu meydanda gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilecek. Kocaeli’nin ve İzmit’in geleceğine dönük her projenin insan odaklı olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Çevre, ulaşım, altyapı ve insan gibi şehirlerin tüm unsurlarının ilişkilerini her açıdan incelenerek projelerimizi hayata geçiriyoruz. Projenin detayları belli olurken de bu hassasiyetlere dikkat ederek ekibimizle çalışıyoruz. Bu bakımdan İzmit’e kazandırdığımız Pişmaniyeciler Meydanı da insanımızın buluşma, alışveriş yapma ve huzurlu bir vakit geçirebileceği bir alan olacak” dedi.

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