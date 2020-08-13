Pişmaniyeciler meydanı yapım çalışmaları devam ediyor

İzmit’in sembolü Pişmaniye için kentin merkezinde bulunan alana ‘Pişmaniyeciler Meydanı’ inşa eden Büyükşehir, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in sembolü Pişmaniye için kentin merkezinde bulunan alana Pişmaniyeciler Meydanı inşa ediyor. Devam eden çalışmalar kapsamında meydanda bulunan eski yapıların temelleri ve saha betonları kaldırıldı. Proje ile hem Pişmaniyeci esnafı modern bir meydanda satışlarını yapabilecek hem de vatandaşlar bu meydanda gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilecek. İzmit Halkevi mevkiinde bulunan balıkçıların bulunduğu alana İzmit’in sembolü Pişmaniyenin satışının yapılacağı ‘İzmit Pişmaniyeciler Meydanı’ çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda “Balıkçılar Mevki Meydan Düzenlemesi ve Pişmaniyeciler Satış Noktaları” projesi ile İzmit ilçesine modern bir meydan kazandırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Pişmaniyeciler Meydanı ile İzmit yeni ve modern bir meydana kavuşmuş olacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ilk olarak inşaat çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için meydanın etrafını saç bariyerlerle kapattı. Ekipler ayrıca meydanda bulunan eski yapıların temellerini ve saha betonlarını da kaldırdı. Meydanın altyapı çalışmaları tamamlandı.

İzmit ilçesini yeni bir meydan kazandıracak projede meydan büyüklüğü toplamda 2 bin 950 metrekare olacak. Eski yapıların temelleri ve saha betonlarının kaldırıldığı Pişmaniyeciler Meydan’da 555 metrekare yeşil alanın yanı sıra 26 metrekarelik 5 adet dükkan ve 9 metrekarelik bir adet büfe yer alacak.

