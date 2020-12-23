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Pişmaniyeciler Meydanı’ndaki dükkanlar ihaleye çıktı

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.12.2020 15:27 | Son Güncelleme

Pişmaniyeciler Meydanı’ndaki bir büfe ve iki dükkan için Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda ihale yapıldı.İzmit ilçesine, şehrin sembolü olan Pişmaniye’nin isminin verildiği yeni ve modern bir meydan kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Halkevindeki Pişmaniyeciler Meydanı’nda bulunan dükkanlar için ihale gerçekleştirdi.

Pişmaniyeciler Meydanı’ndaki dükkanlar ihaleye çıktı

Pişmaniyeciler Meydanı’ndaki bir büfe ve iki dükkan için Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda ihale yapıldı.
İzmit ilçesine, şehrin sembolü olan Pişmaniye’nin isminin verildiği yeni ve modern bir meydan kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Halkevindeki Pişmaniyeciler Meydanı’nda bulunan dükkanlar için ihale gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasındaki encümen toplantısında yapılan açık usul ihale ile bir büfe ve iki dükkan 7 yıllığına kiraya verilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında yapılan encümen toplantısında, Birinci Hukuk Müşaviri Necmi Özen ve encümen üyeleri de hazır bulundu. Önümüzdeki günlerde faaliyete girecek olan Pişmaniyeciler Meydanındaki iki dükkan ve bir büfe için ihale gerçekleştirildi.
Aylık 2 bin 600 TL muhammen kira bedeli önerisi ile başlayan ihalede Pişmaniyeciler Meydanı’ndaki satış büfesi için Sinan Kaya, Tuna Koç ve Fahrettin Çartay sözlü teklif verdi. En yüksek teklifi 11 bin TL bedelle Sinan Kaya verirken, Fahrettin Çartay 10 bin 100 TL, Tuna Koç ise 7 bin 650 TL teklif verdi. Yine Meydanda bulunan 1 ve 2 numaralı iki pişmaniye satış dükkanı için açılan ihaleye ise İzmit Pişmaniyesi Üretim ve İşletme Kooperatifi adına Başkan Kadir Çetin ile Başkan Yardımcısı Uğurcan Üçcan katıldı. Kooperatif, 5 bin 700 TL muhammen kira bedeli ile ihaleye çıkan dükkanlar için 6 bin TL sözlü teklifte bulunuldu. İhalenin sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Pişmaniyeciler Meydanı’ndaki dükkanlar ihaleye çıktı

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