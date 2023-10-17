Pitbull köpeğini sahipsiz köpeklerin üzerine salan kişiye çevredekiler tepki gösterdi

Avcılar'da, bir kişinin pitbull cinsi köpeğini sahipsiz köpeklerin üzerine salmasına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.
Tahtakale Mahallesi'nde bir kişi yanında gezdirdiği pitbullu sokaktaki sahipsiz köpeklerin üzerine saldı.
Bu sırada köpeklerden birinin iş yerinin bahçesine kaçması üzerine çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Pitbull köpeğini gezdiren kişi tepki üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı.
Polis ekiplerinin bu kişiyi arama çalışması başlattığı öğrenildi.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.