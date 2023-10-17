YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Pitbull köpeğini sahipsiz köpeklerin üzerine salan kişiye çevredekiler tepki gösterdi

Pitbull köpeğini sahipsiz köpeklerin üzerine salan kişiye çevredekiler tepki gösterdi

17.10.2023 06:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Avcılar'da, bir kişinin pitbull cinsi köpeğini sahipsiz köpeklerin üzerine salmasına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Tahtakale Mahallesi'nde bir kişi yanında gezdirdiği pitbullu sokaktaki sahipsiz köpeklerin üzerine saldı.

Bu sırada köpeklerden birinin iş yerinin bahçesine kaçması üzerine çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Pitbull köpeğini gezdiren kişi tepki üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis ekiplerinin bu kişiyi arama çalışması başlattığı öğrenildi.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkan Arslan’dan baz istasyonu ve yol müjdesiBaşkan Arslan’dan baz istasyonu ve yol müjdesi
Bayburt Üniversitesinin 15. yıl kuruluş etkinlikleri ve akademik yılı açılış töreni, kurumsal vefa temasıyla gerçekleştiBayburt Üniversitesinin 15. yıl kuruluş etkinlikleri ve akademik yılı açılış töreni, kurumsal vefa temasıyla gerçekleşti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildiİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Anahtar Kelimeler:
Avcılar köpek Pitbull

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Ekim Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
12:55
İkindi
15:57
Akşam
18:29
Yatsı
19:48

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Salı

Can buket eczanesi
Atasehir
Seren eczanesi
Avcilar
Güler eczanesi
Esenyurt
Şule eczanesi
Bakirkoy
Özceylan eczanesi
Bakirkoy
Hut eczanesi
Beyoglu
Dilem eczanesi
Buyukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.