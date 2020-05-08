YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Pitbullun saldırdığı köpek görevinin başında

Pitbullun saldırdığı köpek görevinin başında

MUĞLA HABERLERİ  | 08.05.2020 10:24 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yetiştirilmesi yasaklı ırklar arasında gösterilen ‘pitbull’ cinsi köpek, dükkan önünde zincirle bağlı olan 2 yaşındaki köpeğe saldırdı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yetiştirilmesi yasaklı ırklar arasında gösterilen ‘pitbull’ cinsi köpek, dükkan önünde zincirle bağlı olan 2 yaşındaki köpeğe saldırdı. Pitbull cinsi köpek gözetim altına alınırken, saldırıya uğrayan Rotweiller cinsi köpek iyileşerek kaldığı yerden dükkan önünde beklemeye başladı.

21 Mart’ta Marmaris’e bağlı Taşhan mevkiinde bulunan Taşhan Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden Muhammet A.’nın atölyesinin önüne bağladığı 2 yaşındaki rotweiller cinsi köpeğe, Kubilay Ö.’nün gezdirmeye çıkardığı bir arkadaşına ait olan pitbull cinsi köpek saldırdı.
Ertesi sabah saatlerinde atölyesini açmaya gelen Muhammet A., köpeğinin yaralı olduğunu fark edip, veterinere götürdü. Köpek tedavi edildikten sonra sahibine teslim edilirken, iş yerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Muhammet A. Görüntüleri izleyince şok oldu. Görüntülerin tamamını izleyen Muhammet A., ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığının başlattığı soruşturma kapsamında pitbull cinsi köpeğe el konulup, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

Saldırıya uğrayan köpeğin sahibinin yan komşusu Abdullah Yeşil, iki defa pitbull cinsi köpeğin bağlı köpeğe saldırdığına şahit olduğunu söyledi. Yeşil “ Bu yasaklı ırk köpek cinsi bilinçli veya bilinçsiz onu bilemiyorum ama serbest bırakılıyor. Aynı pitbullun burada iki defa başka köpeklere saldırdığını da gördüm ama üçüncüsünü görmedim. Yan komşum olan dükkan sahipleri sabah geldiklerinde hayvanlarının saldırıya uğradığını fark etti. Kamera kayıtları incelendikten sonra jandarmaya şikayette bulundular. Köpek tespit edilerek buradan alındı. Saldırıya uğrayan 2 yaşındaki erkek rotweiller cinsi köpeğin adı Ateş çok sakin ve dükkanını koruyor. İki yıldır burada bağlı ve saldırgan tavrını görmedim. Uysal ve sakindir. Her köpek gibi yabancı biri yaklaştığında havlar” dedi.
Pitbull saldırısında kulağından ve sırt kısmından aldığı yaraları veteriner de tedavi edilen 2 yaşındaki Ateş adlı rotweiller cinsi köpek yaraları iyileştikten sonra tekrar atölyeye gelerek bekçilik görevinin başına döndü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya’da fideye talep arttı

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Muğla Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:09
Yatsı
21:36

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Daş Eczanesi
Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalışan sığınmacı yakalandı

Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalışan sığınmacı yakalandı

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.