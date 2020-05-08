Pitbullun saldırdığı köpek görevinin başında

Saldırıya uğrayan köpeğin sahibinin yan komşusu Abdullah Yeşil, iki defa pitbull cinsi köpeğin bağlı köpeğe saldırdığına şahit olduğunu söyledi. Yeşil “ Bu yasaklı ırk köpek cinsi bilinçli veya bilinçsiz onu bilemiyorum ama serbest bırakılıyor. Aynı pitbullun burada iki defa başka köpeklere saldırdığını da gördüm ama üçüncüsünü görmedim. Yan komşum olan dükkan sahipleri sabah geldiklerinde hayvanlarının saldırıya uğradığını fark etti. Kamera kayıtları incelendikten sonra jandarmaya şikayette bulundular. Köpek tespit edilerek buradan alındı. Saldırıya uğrayan 2 yaşındaki erkek rotweiller cinsi köpeğin adı Ateş çok sakin ve dükkanını koruyor. İki yıldır burada bağlı ve saldırgan tavrını görmedim. Uysal ve sakindir. Her köpek gibi yabancı biri yaklaştığında havlar” dedi.

Pitbull saldırısında kulağından ve sırt kısmından aldığı yaraları veteriner de tedavi edilen 2 yaşındaki Ateş adlı rotweiller cinsi köpek yaraları iyileştikten sonra tekrar atölyeye gelerek bekçilik görevinin başına döndü.

