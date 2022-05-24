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Piyade Sözleşmeli Er Tekedereli'nin şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildi

24.05.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyade Sözleşmeli Er Tekedereli'nin şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki şehidin ailesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehidin babası Cevat ve annesi Aynur Tekedereli'yi, yetkililerle mahalle sakinleri teskin etti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin de şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını bildirmişti.

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