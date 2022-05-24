Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.
Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 272. Cadde'deki bir apartmanda yaşayan şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağa, belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. 24 yaşında şehit olan Doğan'ın babaevine Türk bayrakları asıldı.
Şehidin babası ile iki ağabeyini ziyaret eden yetkililer ve yakınları, başsağlığı dileklerini iletti.
Üç ay önce nişanlandığı öğrenilen şehidin naaşının, yarın Kızılcahamam'ın Berçinçatak Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz