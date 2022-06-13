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Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi

13.06.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Gök'ün (28) ilçeye bağlı Tosunlar köyünde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi.

Şehidin babası Zühtü, annesi Zarife ve aile bireylerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Gök'ün bekar olduğu ve 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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