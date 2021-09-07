Piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

MERSİN (AA) - Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, şef Davide Damiani yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının eşlik edeceği konser, 30 Eylül'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 11 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek.



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