YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

07.09.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

MERSİN (AA) - Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, şef Davide Damiani yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının eşlik edeceği konser, 30 Eylül'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 11 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürünOltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürün
PARTNERZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladıZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı
AK Partili Leyla Şahin Usta, Mersin'deki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulunduAK Partili Leyla Şahin Usta, Mersin'deki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
04:48
Sabah
06:10
Öğle
12:45
İkindi
16:20
Akşam
19:09
Yatsı
20:26

Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Güneş Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.