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Piyasa değeri 1 milyon lira!

18.01.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Piyasa değeri 1 milyon lira!

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dibekdere Mahallesi Sırtlan Mevkiinde bir firmaya ait maden sahasında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dibekdere Mahallesi Sırtlan Mevkiinde bir firmaya ait maden sahasında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan baskında, kazı yapan Emin B., Resul D., Mesut T., ve Yusuf K., suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte piyasa değerinin 1 milyon olduğu belirlenen yaklaşık 3 kilogramağırlığında diaspor kristali ve kazıda kullanılan araç gereçler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Emin B., Resul D., Mesut T., ve Yusuf K’nın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

Piyasa değeri 1 milyon lira!

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