YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Piyasaya hızlı giriş yapan marka geçen yaza damga vurdu

Piyasaya hızlı giriş yapan marka geçen yaza damga vurdu

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.02.2020 16:00 | Son Güncelleme

Üniversite yıllarında part-time olarak mağazalarda çalışırken fikirler geliştiren girişimci Sezer Çınar, birçok kişinin cesaret edemediği işleri yaparak Türkiye’de en çok tercih edilen markanın sahibi oldu.Sezer Çınar, uzun süredir hazır giyim sektöründe çabalayan ve Türkiye’ye kaliteli ürünler getirerek al sat grubu ve kısmen olarak bazı ürünleri fason olarak yaptıran işlerin artışıyla birlikte yeni yolların açıldığını ve artık ürünleri temin ettikleri yerin kendilerine yetişemediğini anladıklarını ve kendi markaları ile devam ettiklerini belirtti.

Piyasaya hızlı giriş yapan marka geçen yaza damga vurdu

Üniversite yıllarında part-time olarak mağazalarda çalışırken fikirler geliştiren girişimci Sezer Çınar, birçok kişinin cesaret edemediği işleri yaparak Türkiye’de en çok tercih edilen markanın sahibi oldu.
Sezer Çınar, uzun süredir hazır giyim sektöründe çabalayan ve Türkiye’ye kaliteli ürünler getirerek al sat grubu ve kısmen olarak bazı ürünleri fason olarak yaptıran işlerin artışıyla birlikte yeni yolların açıldığını ve artık ürünleri temin ettikleri yerin kendilerine yetişemediğini anladıklarını ve kendi markaları ile devam ettiklerini belirtti. 2019 yılının yaz ayına Sc Sarvin markası ile çok hızlı şekilde giriş yapmayı planladıklarını ve geçen yaza damga vurduklarını söyleyen Çınar, “Günlük olarak iki kargo ile çalışmalarımızı yaparken, şimdi günlük olarak 2 bin adete yakın ve 55 çalışanla devam ediyoruz. Haftalık olarak yaklaşık 20 bin adet ürün çıkışına sahip sistemimizde Türkiye’de her gence ulaşmayı planlıyorum. Gerçekten Türkiye’nin ihtiyacına hizmet etmek istiyoruz. En uygun fiyata her ailenin alabileceği bir konseptle çizgimizi bozmadan devam edeceği her kesime uyum sağlayacak bir firma olma yolunda devam edeceğiz. Gençlere hem iş imkanı sunduk hem de piyasada çok pahalı olan ürünleri çok daha uygun fiyata Türkiye’ye getirmeyi sağladık” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:37
Sabah
08:04
Öğle
13:23
İkindi
16:07
Akşam
18:33
Yatsı
19:54

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.