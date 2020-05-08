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Piyasaya süremeden yakalandı

TOKAT HABERLERİ  | 08.05.2020 16:19 | Son Güncelleme

Tokat’ta piyasaya sürülmeye hazırlanan 107 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli şahsın İstanbul’dan temin ettiği sahte paraları alışveriş yolu ile piyasaya süreceği ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Piyasaya süremeden yakalandı

Tokat’ta piyasaya sürülmeye hazırlanan 107 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli şahsın İstanbul’dan temin ettiği sahte paraları alışveriş yolu ile piyasaya süreceği ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan titiz çalışma ve sıkı takip sonucunda şüpheli şahısın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 107 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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Tokat Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Can Eczanesi
Merkez
Gazi Çatak Eczanesi
Merkez
Topçam Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Erbaa
Benduylu Eczanesi
Niksar
Bizim Eczanesi
Turhal
Tuğluoğlu Eczanesi
Zile
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