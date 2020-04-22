Pjanic'ten Türkçe mesaj! "Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Khontkar'ın, yayına davet ettiği Sansar Salvo ile küfürleşmeye varan bir tartışma yaşarken, canlı yayın sırasında yorumlar yapan Pjanic, herkesi güldürdü.

"AGA SİZ NE ANLATIYORSUNUZ YA?"

Juventuslu yıldız, ikilinin gergin anlar yaşadığı canlı yayına "Selamlar." diyerek dahil oldu. Daha sonra bir yorum daha yazan Pjanic, "Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?" ifadesini kullandı. Pjanic son olarak da tuşlara rastgele basarak güldü ve yayından ayrıldı.

(AJANSSPOR)