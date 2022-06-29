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PKK elebaşlarıyla fotoğrafları olduğu ihbarıyla yakalanan şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

29.06.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK elebaşlarıyla fotoğrafları olduğu ihbarıyla yakalanan şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, karara itiraz edilmesinin ardından tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz başvurusunun kabulünün ardından şüpheli, evinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından 25 Haziran'da Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda istihbarat ve TEM ekiplerince Bayramiç'te gözaltına alınmıştı. Şüphelinin, "Saatçioğlu" soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiği tespit edilmişti. Cemre, 27 Haziran'da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Cemre'nin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen çukur eylemleri sırasında PKK'lılarca kurulan barikatların önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıkmıştı.

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