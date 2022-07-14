YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. PKK hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

PKK hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

14.07.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün evinde saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, P.B'yi gözaltına aldı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulunduAtatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu
Bursa'da denizde atına idman yaptıran apranti boğulduBursa'da denizde atına idman yaptıran apranti boğuldu
Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybettiSilahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:26
Sabah
05:09
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:56
Yatsı
21:33

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Perşembe

Özgür Eczanesi
Merkez
Ketencioğlu Eczanesi
Merkez
Erkan Eczanesi
Merkez
Şifam Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Besni
Pınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.