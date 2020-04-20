YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 20.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Zanlılardan ikisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan ölçümde ateşinin yüksek çıkması üzerine hastaneye götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer iki şüpheli tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
Anahtar Kelimeler:
PKK/KCK Şırnak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Şırnak Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:21
Öğle
12:14
İkindi
15:57
Akşam
18:57
Yatsı
20:18

Şırnak Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Neşe Eczanesi
Merkez
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Gökalp Eczanesi
Cizre
Nas Eczanesi
Idil
Şifa Eczanesi
Silopi
Deniz Eczanesi
Uludere
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.