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PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişiye soruşturma

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 18:50 | Son Güncelleme

Van’da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van’da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve adli makamlara bilgi verilen 2 şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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