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  4. PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs yakalandı

PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs yakalandı

VAN HABERLERİ  | 15.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 14 Ocak 2020 tarihinde Erciş ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde faaliyet yapıldığı belirtildi.Açıklamada, “2014 yılından itibaren ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olma’ suçundan ve 2017-2019 yılları arasında ‘resmi belgede sahtecilik, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ suçlarından aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Van’ın Erciş ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 14 Ocak 2020 tarihinde Erciş ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde faaliyet yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “2014 yılından itibaren ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olma’ suçundan ve 2017-2019 yılları arasında ‘resmi belgede sahtecilik, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ suçlarından aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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