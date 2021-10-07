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PKK/KCK'ya yönelik İzmir merkezli operasyonda 10 şüpheli yakalandı

07.10.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütünün talimatlarını tutuklulara ilettiği öne sürülen şüphelilerin üye olduğu belirlenen derneklerin merkezlerinde aramalar yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı derneklerde faaliyet yürüttüğü ve örgütten aldıkları talimatları cezaevlerinde görüştükleri tutuklu ve hükümlülere ilettiği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İzmir, Manisa ve Hatay'daki bazı dernek binalarının da aralarında olduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yapılan aramalarda, terör örgütü propagandası içeren kitap, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği de öğrenildi.

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