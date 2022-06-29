PKK'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

Adana'da PKK'lı teröriste para aktardığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan T.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık T.K. için "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora yer verilerek sanık T.K'nin 2018 yılında kendi hesabından, "terör örgütü PKK/KCK üyeliği" suçundan Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan A.G'nin hesabına 300 lira yatırdığı belirtildi.

Hükümlü A.G'nin 2018 ve 2019 yıllarında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a destek amaçlı sözde tecrit protestosu adı altında açlık grevi yapan kişiler için destek olduğu, sanık T.K'nin de hiçbir akrabalık ve yakınlık bağı bulunmayan A.G'ye terör örgütünün talimatları doğrultusunda para gönderdiği ve haklarında PKK üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğuna yer verilen iddianamede, sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık T.K'nin yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.

