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PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle 1 işçi öldü

ŞIRNAK HABERLERİ  | 14.04.2020 15:21 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle 1 işçi öldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir işçi şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Silopi ilçesinin Kösreli köyü kırsalında yapımı süren Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının 08.25'te infilak ettiği bildirildi.

Patlamada Diyarbakırlı 28 yaşındaki işçi Yasin Sağır'ın şehit olduğu belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerince teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şehit işçiye Allah'tan rahmet dileğinde bulunulurken, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak terör saldırısı

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