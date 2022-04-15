PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen zanlı İzmir'de tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de gözaltına alınan ve bir dönem terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği tespit edilen zanlı, tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösteren C.A'nın (40) asıl kimliğini saklayıp Torbalı ilçesinde çobanlık yaptığını belirledi.
İlçeye bağlı Subaşı Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonda C.A, gözaltına alındı.
Zanlı, jandarmadaki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, FETÖ üyeliği suçundan aranan R.K. de aynı ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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