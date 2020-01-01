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  4. PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 kişi törenle anıldı

PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 kişi törenle anıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet: - "Rabbim ülkemize, vatandaşlarımıza inşallah böyle elim bir olayı bir daha göstermesin. Terör illetinden en çok zarar gören bu bölgenin insanları olmuştur. Rabbim tez zamanda sona ermesini, bitmesini de göstersin inşallah"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal mahallelerinden Hamzalı'da 1995'te PKK'lı teröristlerce katledilen 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi anıldı.

Hamzalı Mahallesi'nde 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce bomba ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. Aynı yıl gerçekleştirilen ikinci terör saldırısında da 4 kişi katledildi.

Mahallede düzenlenen törende konuşan Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ülke üzerinde oynanan oyunların geçmişe de dayandığını belirterek, teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Terör örgütünce katledilen 23 kişinin acısının unutulmadığını belirten Gözlet, "Masum insanları katletmeyi, onları şehit etmeyi hiçbir inanç, hiçbir söz, hiçbir kelime haklı gösteremez. Annesinin karnındaki doğmamış bebeği şehit eden terörü hiçbir söz haklı çıkaramayacaktır. Hiçbir şekilde sonucunda başarıya ulaşamayacaklarını kendileri de biliyorlar." dedi.

Gözlet, teröre karşı birlik ve beraberliğin devam etmesinin önemine işaret ederek, "Allah onlara fırsat vermesin. Rabbim ülkemize, vatandaşlarımıza inşallah böyle elim bir olayı bir daha göstermesin.Terör illetinden en çok zarar gören bu bölgenin insanları olmuştur. Rabbim tez zamanda sona ermesini, bitmesini de göstersin inşallah." diye konuştu.

Devletin teröre karşı kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Gözlet, terör sona erene kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Gözlet, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Katliamda yakınlarını kaybeden Muhsin Çiçek de terör örgütünün hain saldırılarıyla kundaktaki bebeği dahi hedef seçtiğini belirtti.

Terör örgütü PKK'yı nefretle kınadıklarını dile getiren Çiçek, Kürt halkını savunduğunu iddia eden PKK'nın yaşam hakkını hiçe sayarak katliam yaptığını ifade etti.

Çiçek, "Bu milleti bölmeye yönelik oyunlar hiçbir zaman başarılı olmayacaktır. Büyüklerimiz Hamzalı'da terör örgütüne karşı dik durmuştur. Bugün de terör örgütü PKK'ya fırsat vermeyeceğimizin herkesçe bilinmesini isteriz." ifadesini kullandı.

Törende daha sonra çocuklar tarafından şiir okundu, dua edildi, yemek ikramında bulunuldu.

Törene, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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