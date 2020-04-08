YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. PKK'nın sözde Zap sorumlusu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde Zap sorumlusu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

ANKARA HABERLERİ  | 08.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

PKK'nın sözde Zap sorumlusu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlularından olan ve mavi kategoride aranan Zinar kod adlı Fadıl Ekinci, MİT tarafından Irak Zap alanında gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'ya 1999'da katılan Zinar kod adlı Fadıl Ekinci, Hakkari/Çukurca'da 2012-2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen yol kesme, adam kaçırma, haraç toplama, patlayıcı mayın yerleştirme gibi bir çok eylemin talimatını verdi. Terörist ayrıca son dönemde Türkiye'ye patlayıcı madde sokma ve güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere füze temin etmeye çalıştı.

Operasyonun ayrıntılarına göre, terörist Ekinci'nin eşcinsel eğilimlerinin bulunduğu ve PKK yöneticilerinden Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'ın kardeşi ile sık sık buluştuğu belirlendi.

Bunun üzerine MİT'in sahadaki yerel unsurları fırın işleten Atalay'ın kardeşini sıkı takibe aldı. Birkaç hafta içinde alışkanlıkları tespit edilen Zinar kod adlı Fadıl Ekinci, uygun bir zamanda düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, son dönemde örgütün gerçek yüzünü görüp kaçan PKK mensuplarının ifadelerini inceleyen güvenlik analistleri, örgütte eşcinselliğin giderek artış gösterdiğini, orta seviyedeki PKK'lı yöneticilerin tecavüz şikayetlerini örtbas etmelerinin kaçışları artırdığına dikkati çekti.

Uzmanlar, terörist Fadıl Ekinci'nin, kardeşiyle yaşadığı eşcinsel ilişkiyi bilmesine karşın rapor etmeyen PKK mensubu Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'ın davranışını, PKK'daki eşcinsel vakaların örtbas edilmesine örnek olarak gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Mit Operasyon

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
12:55
İkindi
16:34
Akşam
19:27
Yatsı
20:48

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Next Level Sabah Eczanesi
Cankaya
Cemre Eczanesi
Yenimahalle
Pınarlı Eczanesi
Mamak
Bulvar Eczanesi
Cankaya
Ebruli Eczanesi
Cankaya
Gülbahar Eczanesi
Cankaya
Müge Deniz Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.