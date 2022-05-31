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Plaj voleybolunda hedef olimpiyatlar olarak belirlendi

31.05.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş: - "Erkeklerde son iki olimpiyatın kıta elemesi finallerine kadar gittik ve orada elendik. Amacımız plaj voleybolu tarihinde ilk kez olimpiyata katılarak bu gururu tüm sporseverlere yaşatmak"

FERDİ UZUN - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, erkekler plaj voleybolunda 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Alper Sedat Aslandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plaj voleybolunun geçmişte hobi olarak yazları yürütülen bir faaliyet olarak görüldüğünü ancak olimpik branşlar arasına girmesiyle bu spora dünya genelinde ilginin hızla arttığını aktardı.

Türkiye olarak tesisleşme anlamında önemli adımlar attıklarına dikkati çeken Aslandaş, İzmir, Samsun, Bursa ve Antalya'da kurulan plaj voleybolu tesislerinde uluslararası organizasyonların düzenlendiğini, yerel takımların kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığını dile getirdi.

Antalya'yı milli takımlar için kamp merkezi olarak belirlediklerini anlatan Aslandaş, erkeklerde 2024 Paris Olimpiyatları'nın ilk hedef olduğunu kaydederken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada hem kadın hem de erkek genç takımlarla ilgili çalışmalarımız var. Ayrıca olimpiyat sürecinde yer almak için olimpik milli takımlarımızı da oluşturuyoruz. Kadınlarda erkeklere göre biraz daha geri durumdayız. Bunun en önemli nedeni, salon voleybolunda Türkiye liglerinin dünya çapında çok üst düzeyde olması ve oraya çok yoğun ilginin bulunması. Erkeklerde son iki olimpiyatın kıta elemesi finallerine kadar gittik ve orada elendik. Amacımız plaj voleybolu tarihinde ilk kez olimpiyata katılarak bu gururu tüm sporseverlere yaşatmak. Federasyon olarak gerek antrenör gerekse altyapı anlamında her türlü imkanımız mevcut."

- "Biraz sabır ve zaman gerekiyor"

Altyapı anlamında 2028 Olimpiyat Oyunları için ciddi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Aslandaş, takımların farklı ülkelerdeki organizasyonlara katılarak hem tecrübe hem de puan kazanmaya çalıştığını dile getirdi.

Türkiye'de kadınların plaj voleyboluna ilgisinin az olmasının salon voleybolundaki başarıyla ilişkili olduğuna dikkati çeken Aslandaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"İyi voleybolcuların, fiziki ve teknik olarak güçlü oyuncuların plaj voleybolunu bir kariyer olarak seçmeleri lazım. Ancak bu branş özellikle maddi koşulları nedeniyle sporcular için çok avantajlı görünmüyor. O nedenle bu tür oyuncularımız daha çok salon voleybolundaki takımları tercih ediyor. Ancak Türkiye'de özellikle kadınlarda salon voleyboluna çok yoğun bir ilgi olduğu için artık bu kadar sporcuyu barındırabilecek, taşıyabilecek lig ve takım kurmamız zor. O nedenle yeni nesilden kariyerini plaj voleybolunda sürdürecek pek çok sporcu çıkacağını düşünüyoruz. Bunun için biraz sabır ve zaman gerekiyor."

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