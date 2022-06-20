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Plaj voleybolunda VW Beach Pro Tour Balıkesir Futures turnuvası tamamlandı

20.06.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Plaj voleybolunda VW Beach Pro Tour Balıkesir Futures turnuvası tamamlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen VW Beach Pro Tour Balıkesir Futures plaj voleybolu turnuvası, yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Sarımsaklı Plajı'nda 4 gün süren turnuvaya 28 ülkeden 102 sporcu katıldı.

Turnuvanın son günündeki erkekler grubu final karşılaşması, Djordje Klasnic-Lazar Kolaric (Sırbistan) ve Bradley Fuller-Sam O'dea (Yeni Zelanda) ekipleri arasında oynandı. Sırbistan takımı, rakibini mağlup ederek şampiyon oldu.

Kadınlar etabının finalinde ise 2 ABD takımı karşılaştı, Brook Bauer-Katie Horton ikilisine finalde üstünlük sağlayan Savannah Simo-Megan Kraft ekibi, turnuvayı bu kategoride ilk sırada bitirdi.

Öte yandan, erkeklerde Thomas Hartles-Alani Nicklin (Yeni Zelanda) ve kadınlarda Daniela Alvarez Mendoza-Tania Moreno Matveeva (İspanya) ekipleri de üçüncü sırayı aldı.

Dereceye giren takımlara madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Uğur Baysal ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu takdim etti.

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