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Plajda ‘engellilere’ özel hizmet

SAMSUN HABERLERİ  | 21.08.2020 15:41 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan şezlonglar ile engellilerin engelsiz olarak denize girmeleri sağlandı.Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Ticaret A.Ş.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan şezlonglar ile engellilerin engelsiz olarak denize girmeleri sağlandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Ticaret A.Ş. tarafından ‘Mavi Bayraklı’ 3 plajda, engellilerin hayatını kolaylaştıracak ve güneşlenip denize girebilmelerine imkan sağlayacak çalışma yapıldı. Özel hazırlanan şezlonglar sayesinde engelli vatandaşlar, rahat bir şekilde denize girip, güneşin, kumun ve sahilin keyfini doyasıya çıkaracak.
Engellilere her alanda engelsiz bir yaşam sunmak için çaba harcadıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Engellilerimizi her konuda rahat ettirebilmek için özel ilgi gösteriyoruz. Yaşamlarını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Özel olarak hazırlanan şezlonglar ile onların deniz ile aralarındaki engeli kaldırmaya çalıştık” dedi.

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