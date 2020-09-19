Plajda heyecan devam ediyor

Pandemi döneminin en büyük uluslararası organizasyonu U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonasında Türk ekipler elendi. Final serisi oynayacak ekipler bu akşam belli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun düzenlediği U18 Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türk ekipleri Necmi Ayberk Güllük-Batuhan Kuru, Furkan Ramazan Kaplan-Sacit Kurt, Bahadır Utku Keskin-Ahmet Can Tur, Tuana Dinçer-Melisa Özşar Pamucak Plajındaki şampiyonaya veda etti. Kadınlar ve erkeklerde final serisi oynayacak dörder ekip ise bu akşam belli olacak.

Finaller 20 Eylül Pazar günü oynanacak ve şampiyonlar kupalarına kavuşacak. Pandemi kuralları nedeniyle seyircisiz oynanacak olan turnuvadaki final maçları İzmirTube üzerinden canlı yayınlanacak. Kadınlar finali saat 16.15.’te, erkekler finali saat 17.15’te olacak. Şampiyonanın ödül töreni ise saat 18.15’te gerçekleşecek. Organizasyona kadınlarda 21 ülkeden 58 sporcu, erkeklerde de 24 ülkeden 70 sporcu katılmıştı.

