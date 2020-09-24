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Plajda heyecan yeniden başladı

İZMİR HABERLERİ  | 24.09.2020 13:55 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun düzenlediği U-22 Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonası’nda maçlar başladı.İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U-22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda kadınlar ve erkeklerde grup maçları bugün başladı.

Plajda heyecan yeniden başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun düzenlediği U-22 Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonası’nda maçlar başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U-22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda kadınlar ve erkeklerde grup maçları bugün başladı. Selçuk’taki Pamucak Plajı’ndaki organizasyonda kesin kayıtların ardından kadınlarda 18 ülkeden 50 sporcu, erkeklerde de 19 ülkeden 58 sporcu madalya mücadelesi için ter dökecek. İlk gün 19’i kadın olmak üzere toplam 45 karşılaşma oynandı. Turnuvada toplam 114 karşılaşma oynanacak. İlk üç gün eleme ve çeyrek final maçları oynanacak. Yarı final ve final maçları 27 Eylül Pazar günü oynanacak. Pandemi kuralları nedeniyle seyircisiz oynanacak olan turnuvada pazar günkü finaller naklen verilecek. Toplam dört gün sürecek olan önemli organizasyonda kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden sporcu bulunmazken, erkeklerde de Eren Kanlı-Ali Cebeci ikilisi mücadele ediyor.

Pandemi kuralları uygulanıyor
Seyircisiz oynanan turnuvada pandemi kuralları uygulanıyor. Alana giren herkesin ateşi ölçülüyor, katılımcılara maske ve eldiven veriliyor. Her maçtan sonra voleybol topları ve hakem masası ile sandalyeler dezenfekte ediliyor. Sporcular dahil olmak üzere organizasyon alanındaki herkes maske takıyor.

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