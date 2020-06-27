YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Plajın açılması beklemeden akın ettiler

Plajın açılması beklemeden akın ettiler

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.06.2020 19:19 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının 25 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar plajın açılmasını beklemeden halk plajına akın etti.Zonguldak’ta hava sıcaklıkların 25 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar plajın açılmasını beklemeyerek halk plajı olan Kapuz plajına akın etti.

Plajın açılması beklemeden akın ettiler

Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının 25 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar plajın açılmasını beklemeden halk plajına akın etti.
Zonguldak’ta hava sıcaklıkların 25 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar plajın açılmasını beklemeyerek halk plajı olan Kapuz plajına akın etti. Vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve denize girerek geçirdi. Bazı vatandaşlar ise denizden çıkar çıkmaz ise make taktı. Öte yandan hava sıcaklarının hafta içerisine kadar 28 dereceye yükselmesi bekleniyor.
Denizin ve güneşin tadını çıkartan vatandaşlar, "Hava güzel olunca plajın açılmasını bekleyemedik. Deniz gerçekten harika. Ailemizle birlikte güzel havanın tadını güneşlenerek ve denize girerek geçiriyoruz. Zaten aylardır korona virüs nedeniyle evlerimizdeydik. Plajda sosyal mesafe kuralına dikkat etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de denizden çıkar çıkmaz maskemizi takıyoruz"dedi.

Plajın açılması beklemeden akın ettiler

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:12
Sabah
05:14
Öğle
13:01
İkindi
17:02
Akşam
20:38
Yatsı
22:31

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Yeniçarşı Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.