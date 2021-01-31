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Plajlar bölgesi projesinin 10 Şubat’ta ihalesi yapılacak

31.01.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, plajlar bölgesi projesinin birinci etap yapım ihalesinin 10 Şubat’ta yapılacağını bildirdi.Giresun sahil bölgesine görsel açıdan büyük katkı sağlayacak olan plajlar bölgesi projesinin Güre Mahallesi ile Büyük Güre Deresi arasında kalan bölümü kapsayan birinci etabı için 10 Şubat 2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilecek.Mart ayı başında yapımına başlanması düşünülen projenin önümüzdeki deniz sezonuna yetiştirilmesi planlanırken, proje içerisinde sosyal faaliyetlere uygun amfi tiyatro, karavanlı ziyaretçiler için kamp alanı, sosyal tesisler, kabinler, tuvaletler, mescit, bebek emzirme odaları, otopark, çocuk oyun alanları ve bisiklet yolu da yer alıyor.Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, plajlar bölgesi projesiyle ilgili, “Artık projemize başlama zamanı geldi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, plajlar bölgesi projesinin birinci etap yapım ihalesinin 10 Şubat’ta yapılacağını bildirdi.
Giresun sahil bölgesine görsel açıdan büyük katkı sağlayacak olan plajlar bölgesi projesinin Güre Mahallesi ile Büyük Güre Deresi arasında kalan bölümü kapsayan birinci etabı için 10 Şubat 2021 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilecek.
Mart ayı başında yapımına başlanması düşünülen projenin önümüzdeki deniz sezonuna yetiştirilmesi planlanırken, proje içerisinde sosyal faaliyetlere uygun amfi tiyatro, karavanlı ziyaretçiler için kamp alanı, sosyal tesisler, kabinler, tuvaletler, mescit, bebek emzirme odaları, otopark, çocuk oyun alanları ve bisiklet yolu da yer alıyor.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, plajlar bölgesi projesiyle ilgili, “Artık projemize başlama zamanı geldi. Aşama aşama sahil bölgemizde düzenlemeler yapıyoruz. Şimdi de plajlar bölgesinde şehrimize dokunacak bir projeye başlıyoruz. Bu projemiz şehrimize vizyon kazandıracak. Biz denizle iç içe yaşayan bir kentiz. Vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri, Karadeniz Bölgesi’nin en güzel plajlarına sahibiz. Onun için plajlar bölgemize özel önem veriyoruz. Kısa süre içinde başlayıp yaz sezonuna yetiştirmek istediğimiz projemiz hayata geçtiğinde burası bambaşka bir yer haline gelecek. Şehrimizin turizmden aldığı payın artırılması hedefiyle kentin sahip olduğu doğal değerleri en iyi şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Farklı projelerle sahillerimizi cazibe merkezi haline getirerek hak ettiği değeri almasını sağlayacağız” açıklamasını yaptı.

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