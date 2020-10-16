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Plaket takdimi ile ilçeye veda etti

BİLECİK HABERLERİ  | 16.10.2020 16:07 | Son Güncelleme

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde uzun yıllar trafik polisi olarak görev yapan ve kendi isteği ile memleketi Eskişehir’e tayin olan polis memuru Avni Çetin’e İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan tarafından plaket takdim edildi.Avni Çetin, 1969 yılında Eskişehir’de doğdu.

Plaket takdimi ile ilçeye veda etti

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde uzun yıllar trafik polisi olarak görev yapan ve kendi isteği ile memleketi Eskişehir’e tayin olan polis memuru Avni Çetin’e İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan tarafından plaket takdim edildi.
Avni Çetin, 1969 yılında Eskişehir’de doğdu. 1993 yılında ilk olarak Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev yaptı. Daha sonra sırasıyla Ağrı Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görev yaptı. 2008 yılında Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesine tayin oldu. 8 yıllık görev süresinin ardından 2016 yılında Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği bünyesinde göreve başladı. Son olarak geçtiğimiz günlerde de kendi isteği ile memleketi Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne tayin oldu. Evli ve iki çocuklu olan başarılı polis memuru Avni Çetin’e İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan tarafından plaket takdim edildi. Müdür Koparan, polis memuru Çetin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Plaket takdimi ile ilçeye veda etti

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Sogut
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