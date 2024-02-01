Plastik dubalar engel olamayınca demir duba koydular

Eskibağlar Mahallesi’nde bulunan ve 3 ayrı sokağın kesişim noktası olarak yoğun şekilde kullanılan alana araç park etmek isteyen sürücülerin duyarsız davranışları sonucu plastik dubalar kırılmıştı. İhlas Haber Ajansı’nın haberinden sonra alandaki kırık plastik dubalar, demirden yapılmış dubalarla yenilendi. Böylelikle duyarsız sürücülerin kavşağa araç park ederek trafik sıkışıklığına neden olması engellendi.

Vatandaşlar, bu alana sürekli sürücüler araçlarını park ettiğini ancak alınan yeni önlemlerle bunun önüne geçildiğini ifade etti.

