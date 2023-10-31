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Plastik fabrikasında kimyasal tank patladı

31.10.2023 15:34 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir plastik fabrikasında kimyasal tank patladı.

Patlamanın ardından yangının çıktığı iş yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, 1’i ağır 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesinde bulunan plastik fabrikasında kimyasal tank patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında bir kişinin ağır yaralandığı, 2 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol almak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralanan ve dumandan etkilenen işçilere müdahale etti.

YANGIN ÇATIYA SİRAYET ETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yangın çatıya sıçradı. İş yerini saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye personelleri iş yerinde soğutma çalışması yaparken, KBRN ekipleri de incelemelerde bulunuyor. Öte yandan, yanan fabrikada ekiplerin dumanlarla mücadelesi havadan da görüntülendi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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