Plastik şişe kapakları ile 21 yıldır yardım dağıtıyor

Türkiye’nin birçok yerinde bulunan engelli yardım derneklerine yaklaşık 21 yıldır çuvallarla plastik kapak gönderen 82 yaşındaki Reşat Çalışkan, temin ettiği tekerlekli sandalyelerle ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan ve Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanlığı yapan Reşat Çalışkan, yaklaşık 21 yıldır plastik şişe kapakları toplayarak engelli yardım derneklerine yardımda bulunmaya devam ediyor. Sokakta, caddeler ve kafeterya gibi yerlerden plastik şişe kapakları toplayan Çalışkan, son olarak dört çuval dolusu kapak topladı. İstanbul’da bulunan omurilik felçlilerine topladığı kapakları gönderdi.

Reşat Çalışkan, yorulduğunu ancak hayırsever gençlerin bunu yaparsa yardım edeceğini söyledi. Çalışkan, “Dernekler de ihtiyacı olan engellilere verilmek üzere bana tekerlekli sandalye gönderiyor. Bugüne kadar 40 adet tekerlekli sandalye gönderdiler. Ben de ihtiyacı olan engellilere dağıttım” dedi.

“Yaklaşık 21 yıldır her gün gördüğüm kapakları topluyorum”

21 yıldır Türkiye’nin pek çok yerine çuvallarla kapak gönderdiğini dile getiren Çalışkan “Yaklaşık 21 yıldır her gün sabah erken saatlerde sokakta, parklarda ve yollarda gördüğüm kapakları topluyorum. Biriktirip çuvallarla derneklere gönderiyorum. Dernekler de ihtiyacı olan engellilere verilmek üzere bana tekerlekli sandalye gönderiyor. Bugüne kadar 40 adet tekerlekli sandalye gönderdiler. Ben de ihtiyacı olan engellilere dağıttım. En son kısa zamanda topladığım 350 kilo kapağı çuvallarla İstanbul’da bulunan engelliler derneğine gönderiyorum ve artık yaşım gereği bu iş bana zor geliyor. Bu hayır hizmetini yapmak isteyen gençlerimize elimizden gelen desteği vereceğim. Hem kapaklar ekonomimize kazandırılsın, hem çevre kirliliği önlensin, hem de engellilere bir katkımız olsun diye düşünüyorum” diye konuştu.

