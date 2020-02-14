Plastik ve Estetik Cerrahisi karın germe ameliyatında merak edilenleri açıkladı

Plastik ve Estetik Cerrahisi Op. Dr. Umut Zereyak, karın germe ameliyatları hakkında merek edilenleri açıkladı.

Medicana Sivas Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahisi Op.Dr.Umut Zereyak, karın germe operasyonu aşırı kilo kaybı veya hamilelikler sonrası özellikle göbek altı karın bölgesi sarkan kişilerin en güçlü adaylar olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık olarak sezeryan izinin 2 kat uzunluğunda, bikini içerisinde gizli kalan bir kesiyle, karın kaslarının sıkılaştırılması, belin inceltilmesi, fazla yağ ve deri dokusunun çıkarılması gibi işlemlerin yapıldığı ameliyatlardır. Ya da özellikle daha zayıf kişilerde ve sadece göbek altında sınırlı cilt ve yağ doku fazlalığına sahip olanlarda, daha kısa bir kesi ile yaptığımız mini karın germe (mini abdominoplasti) ameliyatıdır. Karın germe operasyonlarından sonra göbek deliği korunmaktadır. Göbek deliği aynı yerinde kalacak şekilde germe işlemi yapılan ciltten yeni bir kesi yapılarak orijinal yerine adapte edilir. Mini karın germede, göbek deliğine herhangi bir işlem yapılmaz. Karın germe operasyonundaki iz aslında kalıcı bir izdir. Cerrahi müdahalelerde eğer ki bir kesi yapılıyorsa, burada bir iz kesinlikle oluşmaktadır. Ancak iz bikini içerisinde gizli ve zaman içerisinde iyileşerek, sezaryen sonrası kalan bir iz gibi görünüm alır. Tabi bu ize yönelik birçok tedavi uygulanmaktadır” dedi.