YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Playstore’da en çok satın alınan oyun PES 2021 oldu

Playstore’da en çok satın alınan oyun PES 2021 oldu

25.10.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Playstore’da en çok satın alınan oyun PES 2021 oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un oyun platformu Playstore’da, ilk dokuz ayda en çok satın alınan oyunlar listesinde ilk üç sırayı PES 2021, Resident Evil Village ve FIFA 21 oluşturdu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, PC ve Mac platformları ile oyun konsollarında 3 binden fazla oyunun, mobil ve ‘free to play’ paketlerinin satışa sunulduğu Playstore’da, 2021’in ilk dokuz ayında en çok satın alınan on oyun belirlendi. Spor oyunlarının öne çıktığı listede, hayatta kalma ve rol yapma oyunları da yer buldu.

PES markasının 25. yılına özel olarak yeni lisanslar, UEFA EURO 2020 modu ve gerçekçi bir oyun deneyimiyle oyuncuları sahaya çıkmaya davet eden eFootball PES 2021, en çok satılan oyunlar listesinde ilk sırada yer alıyor. eFootball PES 2021’de oyunseverler, FC Barcelona, Manchester United, Juventus, FC Bayern München gibi Avrupa futbolunun yıldız kulüpleriyle oynama imkânı buluyor. Yeni oyuncu paketlerinde yıldız oyuncularla sözleşme yapabilme şansı sunan oyunda, gerçek zamanlı çevrim içi maçlar da heyecanı artırıyor.

En çok satan oyunların ikinci sırasında, oyun dünyasının en önemli serilerinden Resident Evil’ın sekizinci ana oyunu Resident Evil Village var. Korku-gerilim türüne yepyeni bir soluk getiren Resident Evil Village’da oyuncular, her mücadeleyi birinci şahıs bakış açısıyla oynayabiliyorlar.

- Unutulmaz futbol deneyimi

Özellikle yeni Volta Football ve FIFA Ultimate Team ve Kariyer modlarıyla futbolu farklı açılardan deneyimleme şansı veren FIFA 21, Playstore’da bu yılın ilk dokuz ayında en çok satılan üçüncü oyun oldu. Her yıl heyecanla beklenen FIFA serisinin 2020-2021 sezonlarını kapsayan FIFA 2021, yeni özellikleri ve geliştirilmiş seçenekleriyle oyun severlere unutulmaz bir futbol deneyimi yaşatıyor.

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’un en çok satılan dördüncü oyunu Football Manager 2021’de, oyuncular, 50’den fazla ülkenin 2 binden fazla takımında menajerlik yapma fırsatı buluyor ve kendilerini maç gününün büyüsüne kaptırıyorlar.

Eylül ayında dünya ile aynı anda Türkiye’de oyuncularla buluşan Arkane Studios’un merakla beklenen oyunu Deathloop ise Playstore’da ilk dokuz ayın en çok satılan beşinci oyunu oldu. Deathloop, oyunculara her aşamada yeni stratejiler oluşturacakları, yeni yetenekler kullanabilecekleri bir deneyim vadediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaciğer yağlanmasında erken tanı sirozu önlüyor!Karaciğer yağlanmasında erken tanı sirozu önlüyor!
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldıRestorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Ekim Pazartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:53
İkindi
15:48
Akşam
18:17
Yatsı
19:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Ekim Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella:"Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella:"Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.