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Plazma enerjisi ile ameliyatsız göz kapağı estetiği

SAMSUN HABERLERİ  | 17.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Plazma enerjisinin estetik tıpta, cilt yüzeyindeki sarkmalar ve fazla dokuyu buharlaştırmak kaydıyla cildin yenilenmesine imkan verdiğini söyleyen Dr.

Plazma enerjisi ile ameliyatsız göz kapağı estetiği

Plazma enerjisinin estetik tıpta, cilt yüzeyindeki sarkmalar ve fazla dokuyu buharlaştırmak kaydıyla cildin yenilenmesine imkan verdiğini söyleyen Dr. Hülya Ettekin, “Plazma enerjisi seçili vakalarda estetik cerrahiye ameliyatsız bir alternatif oluşturabilir” dedi.
Samsun FBM Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Hülya Ettekin estetik tıp alanında uygulanan ‘plazma enerjisi’ ile ilgili bilgi verdi. Plazma enerjisi maddenin 5.hali üzerinden etki eden bir enerji türü olduğu söyleyen Dr. Hülya Ettekin, "Plazma enerjisi uygulandığı dokuda şimşeğin ortaya çıkış mekanizmaları ile benzer bir şekilde ortaya çıkar ve dokuyu buharlaştırır. Bu özellik estetik tıpta, cilt yüzeyindeki sarkmalar ve fazla dokuyu buharlaştırmak kaydıyla cildin yenilenmesine olanak verir. Cilt daha sıkı ve genç hücrelerden oluşan bir hal alır. Plazma enerjisi seçili vakalarda estetik cerrahiye ameliyatsız bir alternatif oluşturabilir. En yaygın tıbbi kullanımı alt ve üst göz kapağındaki sarkma ve yaşlılık belirtilerinin onarıldığı ameliyatsız göz kapağı estetiğidir. İşlem lokal anestezi altında yapılabilir ve yaklaşık 30-40 dakika sürer. Uygulama sonrası ciltte yüzeysel bir kabuklanma meydana gelir. Ödem oluşabilir. U.V. ışınları ile teması kesmek amacı ile kapatıcı bir ürün kullanımı gerekli olabilir. Oluşan kabukların dökülmesi 1 hafta, iyileşme ise ortalama 2-3 hafta sürer. Plazma enerjisinin ayrıca, üst ve alt göz kapağı sarkma ve yaşlanma belirtilerinin tedavisi dışında, cilde ait yüzeysel problemlerin giderilmesi gibi diğer kullanım alanları da mevcuttur. Sonuç olarak plazma enerjisi ile cilt yenileme tedavisi, seçili vakalarda cerrahiye alternatif oluşturabilen bir doku yenileme metodudur. En yaygın kullanımında ise göz kapaklarının ameliyatsız bir şekilde yenilenmesini tercih eden vakalar yer almaktadır” diye konuştu.

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