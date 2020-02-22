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Poçanoğlu ve Özdemir’den Rektör Uysal’a ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.02.2020 12:32 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ve Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir ile bir araya geldi.
Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Uysal’a, Genel Sekreter Vekili Atilla Batur ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Şahmurat Arık eşlik etti.
Poçanoğlu ve Özdemir, Uysal’a çeşitli hediyeler sunarak görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Uysal’da Poçanoğlu, Özdemir ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

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