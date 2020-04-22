Podolski, yeşil sahalardan sonra "er meydanı"na da gözünü dikti

OKTAY ÖZDEN - Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, yeşil sahalardan sonra er meydanında da boy göstermeye hazırlanıyor.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün, 34 yaşındaki Polonya asıllı Alman golcü Podolski'ye, 32 yaşındaki Kırkpınar başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yaptırma fikri, sporseverleri heyecanlandırdı.

Kulüp basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil sahanın yıldızı ile er meydanının yıldızının karşılaşmasını herkesin heyecanla bekleyeceğini vurgulayarak, "Podolski ile Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün yağlı güreş yapması, er meydanına ayrı renk katacaktır. Podolski enteresan bir kişilik. Her şey yoluna girsin, bu salgın kabusunu atlatalım, insanlara moral olması için bile böyle bir şey yapılabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yağlı güreş, Podolski'nin Japonya'da yaptığı sumo güreşinden daha renkli olur." ifadelerini kullandı.

- Taraftarları heyecan sardı

Lukas Podolski ile Ali Gürbüz'ün kispet giyip kol bağlamasını hem futbol hem hem de güreş izleyicileri merakla bekliyor.